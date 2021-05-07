В Ростовской области к утру 7 мая выявили еще 210 случаев коронавируса

За 24 часа лабораториях проверили 7 903 анализа Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 7 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 210 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 89 492. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 35 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 75 случаев, далее идут Каменск-Шахтинский, а также Зерноградский и Неклиновский районы, где выявили по 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Новочеркасск, Шахты, Сальский, Семикаракорский и Тарасовский районы, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонском, Константиновском, Милютинском, Морозовском, Пролетарском, Советском и Целинском районах.

Среди новых поступивших 29,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,1% - от 46 до 65 лет, 22,4% - от 66 до 79 лет, 5,2% - старше 80 лет, 6,2% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 655 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 172.

За прошедшие сутки умерли еще 12 человек с COVID-19. Это восемь женщин и четверо мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 118 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 7 903 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 159,14. Прививки уже сделали 326 652 человека, за сутки – 3 465.