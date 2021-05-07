За сутки на Дону скончались 12 пациентов с COVID-19

Сейчас лечение в стационарах получают 1 655 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 7 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 12 человек с COVID-19. Это восемь женщин и четверо мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции оказались уже 4 118 жителей Дона. Суд уже наказал одну из больниц за смерть пациента с коронавирусом. Сейчас лечение в стационарах получают 1 655 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 172 - на неинвазивной ИВЛ.

Власти напоминают: защититься от COVID-19 можно с помощью вакцины, всех желающих с паспортами и полисами принимают в специальных медкабинетах. На сегодняшний день прививки уже сделали 326 652 человека, за сутки – 3 465.