В Ростовской области от коронавируса излечились уже больше 80 тысяч человек

Кроме того, к утру сегодняшнего дня стало известно о еще 12 умерших с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки, по состоянию на 7 мая, от коронавируса в Ростовской области излечились 203 человека. Всего же с начала пандемии медики заболевание перенесли и выздоровели 80 137 жителей региона. Об этом сообщают власти.

Заболели за прошедшие 24 часа 210 человек, сейчас в больницах медики лечат 1 655 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 172.

Кроме того, к утру сегодняшнего дня стало известно о еще 12 умерших с COVID-19. Речь идет о 8 женщинах и 4 мужчинах. У каждого из пациентов были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее в регионе суд наказал одну из больниц за гибель пациента. Медики слишком поздно подключили больного аппарату ИВЛ.