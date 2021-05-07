Ушел из дома 1 мая: на Дону разыскивают Александра Кочанова

Мужчину разыскивают уже неделю Фото: сайт ГУ МВД России по Ростовской области

Донская полиция разыскивает Александра Николаевича Кочанова. 61-летний мужчина ушел из дома 1 мая и все еще не вернулся. Ориентировку сегодня распространила пресс-служба областного управления МВД.

Приметы: на вид 60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные короткие с проседью.

Был одет в бежевую футболку, синие джинсы, черную болоньевую куртку до пояса, обут в коричневые ботинки.

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении мужчины, позвонить по телефону 8-863-65-7-28-31.