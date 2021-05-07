В Ростове 9 мая ожидается резкое похолодание, пройдут дожди

Облачность и осадки также возможны 10 и 11 мая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове 9 мая прогнозируют резкое похолодание и дожди. Облачность и осадки также возможны 10 и 11 мая. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцента.

Так, в День Победы температура воздуха в донской столице опустится сразу до +15 градусов. В понедельник и во вторник ожидается около 14-16 градусов. Ночью в этот период обещают +8 градусов.

Однако уже в среду, 12 мая, снова потеплеет до +18 градусов, а уже на следующий день, выглянувшее солнце прогреет воздух до +24 градусов.

Непогоду в регионе синоптики обещали и на сегодня, 7 мая. Предупреждение о дождях, грозах и сильных порывах ветрах поступило еще утром.