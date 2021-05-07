Ростовского ветерана Ивана Антоненко наградили знаком отличия «За ратную службу»

Ивану Петровичу Антоненко 94 года Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 7 мая, в Ростове знаком отличия «За ратную службу» наградили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Антоненко. Для фронтовика также устроили небольшой концерт - с военными песнями выступил ансамбль «Дон-Батюшка», пожилому ростовчанину очень понравилось исполнение артистов. Об этом на своей станице в Instagram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ивану Петровичу 94 года. Он активист Совета ветеранов Ленинского района города. Ранее он работал с молодежью. Нам есть, с кого брать пример. Долгих лет жизни каждому Герою, отстоявшему нашу свободу, - написал Алексей Логвиненко.

Ивана Антоненко призвали на службу в октябре 1944 года. Его отправили в Прибалтику, в войска госбезопасности. Там он служил рядовым, снайпером, водителем санитарной машины. Победу встретил во Львове. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, значком «Фронтовик», юбилейными наградами. Ростовчанин вырастил и достойно воспитал троих детей, уже имеет шесть внуков и шесть правнуков.

Сейчас во всем донском регионе ветеранов посещают волонтеры и депутаты. Так, с наступающим праздником уже поздравили жителя Каменска-Шахтинского, ветерана-моряка Черноморского флота Федора Сударкина. А в Азовском районе посетили Николая Серешева. В годы войны он участвовал в боях на реке Миус и под Кенигсбергом.