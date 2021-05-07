Возможность возгораний возрастет на северо-западе, северо-востоке и в Приазовье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 и 9 мая в Ростовской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возможность возгораний возрастет на северо-западе, северо-востоке и в Приазовье, местами в Красносулинском, Чертковском, Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Зимовниковском и Дубовском районах. Также пожароопасность прогнозируют и в Ростове.

Жителей донского края просят не палить сухую траву и не жечь мусор. Пламя может разгореться даже от одной искры.