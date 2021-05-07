Аэропорт Сочи планирует взыскать с жителя Ростовской области 54,1 млн рублей

Жителя Дона ранее уже признали банкротом Фото: Артем КИЛЬКИН

Международный аэропорт Сочи планирует взыскать с жителя Азова 54,1 млн рублей. Соответствующий иск уже приняли к рассмотрению в Арбитражном суде. Информация об этом появилась в картотеке дел инстанции.

Из опубликованного документа следует, что аэропорт обратился с заявлением 16 апреля. В сумму, которую запрашивают у ответчика, входят основной долг - немногим больше 54 млн рублей - и расходы по уплате госпошлины - 60 тысяч рублей. Эти деньги просят внести в реестр требований кредиторов.

То есть азовчанин должен и другим организациям. Так, например, ООО "РОГСИБАЛ" требует с него 31,8 млн рублей. Ближайшее судебное слушание состоится 7 июня. Известно, что жителя Дона ранее признали банкротом. При этом он является учредителем сразу нескольких компаний.

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