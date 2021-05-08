Народный календарь на 8 мая: запели птицы в дождь - ненастье закончится

Народный календарь на 8 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 8 мая: наши предки считали, что, если в этот день видна высокая и яркая радуга, то это к скорому наступлению хорошей погоды. Дождь в эту дату обещал хороший урожай ржи. Если закуковала кукушка, то это означало, что морозов больше не предвидится. А ясная погода предвещала жаркое лето.

Если во время дождя послышалось пение птиц, то ненастье совсем скоро закончится. Ясный день предвещал хороший урожай яровых. Если утром ветер дует с востока, а вечером с запада, это к солнечному дню без осадков. Если атмосферное давление сначала изменяется незначительно, а затем внезапно падает – к перемене погоды с кратковременными осадками. Пение соловья предвещало понижение уровня воды.

Частые и холодные дожди были символом того, что меда не будет. Если в этот день в садах и огородах появлялись птицы, обещался хороший урожай на грядках и деревьях. Если к этому дню осина была покрыта сережками, то ожидался хороший урожай овса. Если утром или днем появились кучевые облака, а к вечеру - слоистые - жди грозы. А вот, если к этому дню еще не расцвели яблони, то урожай должен был быть плохим. Наши предки также считали, что именно после этой даты дожди становятся теплыми.

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