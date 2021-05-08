Ростовчане поддержали идею об изменении автобусного маршрута №14

На выбор предлагали еще два маршрута следования для автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители донской столицы поддержали идею властей об изменении автобусного маршрута №14 «Кирпичный – Болгарстрой – Кирпичный». Голосование на портале «Активный ростовчанин» уже завершилось. Из трех предложенных вариантов большинство респондентов - 56.3% - выбрали второй.

То есть в данном случае речь идет о сокращении пути до площади Карла Маркса. Такое нововведение должно повлиять на интервалы движения автобуса и улучшить транспортное обслуживание улицы Черевичкина.

На выбор предлагали еще два варианта. За первый – направление в сторону Сельмаша через площадь Карла Маркса – отдали всего 5% голосов. Третий вариант не подразумевал каких-либо изменений, однако прежнюю схему движения поддержали 38.7% опрошенных.