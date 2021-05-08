Заявки на участие в акции «Бессмертный полк» будут принимать до 9 мая

В этом году акция пройдет в онлайн-режиме Фото: сайт правительства Ростовской области

Срок подачи заявок на онлайн-шествие Бессмертного полка продлили до 12 часов 9 мая. Теперь принять участие в акции смогут еще больше жителей Дона. На сегодняшний день зарегистрировались уже больше 30 тысяч человек, рассказали в администрации южной столицы.

Подать заявку можно в VK, Одноклассниках и на ресурсе «Банк Памяти». Через мини-приложения участникам предлагают загрузить любое фото ветерана. Однако оно не должно превышать 5 МБ.

Разрешили загружать и собственные фотографии. Тогда в кадре нужно будет держать в руках портрет своего героя Великой Отечественной войны. В заявке можно указать и нескольких ветеранов, которые пройдут "плечом к плечу".

Трансляция шествия начнется в 15 часов во всех регионах страны. Ранее руководитель донского отделения акции Андрей Кудряков сообщил о хакерской атаке на «Бессмертный полк онлайн».