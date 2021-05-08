9 мая в Новочеркасске запустят артиллерийский салют и праздничный фейерверк

В День Победы в Новочеркасске устроят салют и парадное шествие Фото: сайт администрации Новочеркасска

9 мая жители и гости Новочеркасска увидят не только парадное шествие и салют. О запланированных мероприятиях рассказали в городской администрации.

Так, праздник откроют церемонией возложения цветов и венков к стеле в микрорайоне Донском. После этого в 10 часов на проспекте Платовском начнется Парад Победы - чеканным шагом пройдут пешие расчеты, также проедут экипажи на боевой технике.

До этого с 8 часов утра на площади Ермака развернут военную выставку с образцами самого современного вооружения. Там же будут угощать блюдами полевой кухни. Эта площадка должна работать до 17 часов.

Также в течение дня в домах культуры города устроят праздничные концерты с участием ансамбля русских народных инструментов «Донские узоры».

А в 22 часа небо над площадью Ермака и улицей Дворцовой раскрасит праздничный салют. Кроме того, в пойме реки Тузлов выполнят артиллерийские залпы.

Полюбоваться на венную технику можно и сегодня, 8 мая. С 10 до 13 часов будет открыта выставка в ДК микрорайона Октябрьский