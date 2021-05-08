«Рио Рита»: в День Победы в Ростове проведут танцы под музыку 30-40-х годов

Площадка с военным оркестром будет открыта до 9 часов вечера Фото: группа акции "Рио Рита - Радость Победы" в VK

В Ростове танцевальный арт-проект «Рио Рита – радость Победы» все-таки состоится, мероприятие проведут 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор и член федерального штаба акции Алексей Павловский.

- Мы долго размышляли, ждали, не сорвётся ли вновь, а теперь объявляем ещё раз. В 2021 году наш арт-проект всё-таки состоится. При любой погоде, - написал Алексей Павловский.

«В 6 часов вечера после войны» в парке 1 Мая ростовчане парами закружатся в танце под музыку 1930-1940 годов и мелодии послевоенных лет. Площадка с военным оркестром будет открыта до 9 часов вечера.

Всех желающих просят прийти в парадных нарядах того времени. Девушки могут разыскать платья в горошек или однотонную одежду с белым воротничком, под босоножками должны быть белые носочки. Юношей и мужчин ждут в военной форме или в пиджаках и кепках, а также в рубахах под ремень и сапогах.

По словам Алексея Павловского, площадку оформят агитационными материалами 1940 годов. Посетители смогут увидеть своеобразную эволюцию советского плаката военных лет - от мобилизации и начала войны до салютов 1945 года.

Это будет уже четвертая подобная акция в донской столице. В этом году из-за коронавирусных ограничений ее могли отменить, но в итоге все просто перенесли на праздничный день.