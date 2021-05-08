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Общество8 мая 2021 11:12

9 мая в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер

Жителей Дона просят быть особенно внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
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Не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер

Не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром и до конца суток 9 мая местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть особенно осторожными в непогоду. Не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер.

Кроме того, из-за осадков будет опасно на дорогах. Водители должны придерживаться ПДД, соблюдать скорость и выдерживать расстояние между машинами. Нужно избегать резких маневров, чтобы никого не бить или не зацепить соседний транспорт. Пешеходам также следует проявить внимательность.