9 мая в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер

Не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром и до конца суток 9 мая местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть особенно осторожными в непогоду. Не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер.

Кроме того, из-за осадков будет опасно на дорогах. Водители должны придерживаться ПДД, соблюдать скорость и выдерживать расстояние между машинами. Нужно избегать резких маневров, чтобы никого не бить или не зацепить соседний транспорт. Пешеходам также следует проявить внимательность.