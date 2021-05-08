Количество зараженных COVID-19 выросло на 209 в Ростовской области

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 6 795 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 8 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 209 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 89 701. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 36 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 76 случаев, далее идет Сальский район, где выявили 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Батайск, Шахты и Зерноградский район, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Азове, а также в Азовском, Верхнедонском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Среди новых поступивших 28,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65 лет, 20,1% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 10,5% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 623 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 146.

За прошедшие сутки умерли еще 3 человека с COVID-19. Это женщина и двоемужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе уже 4 121.

За 24 часа лаборатории проверили 6 795 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 143,74. Прививки уже сделали 331 323 человека, за сутки – 4 671.