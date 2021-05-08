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Общество8 мая 2021 11:42

В Ростовской области за сутки умерли еще 3 пациента с COVID-19

Это женщина и двое мужчин с хроническими заболеваниями
Ангелина СКИБА
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В стационарах сейчас лечат 1 623 пациента

В стационарах сейчас лечат 1 623 пациента

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 8 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 3 человека с COVID-19. Это женщина и двое мужчин. У них были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщают власти.

Таким образом, жертв инфекции в регионе уже 4 121. В стационарах сейчас лечат 1 623 пациента, 17 из которых находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 146 - на неинвазивной ИВЛ.

При этом, за прошедшие 24 часа выздоровели 194 жителя Дона, а всего с начала пандемии излечились 80 331. Все еще продолжается прививочная кампания. К этому дню вакцину уже получили 331 323 человека, за сутки – 4 671.