В Таганроге легковушка врезалась в бордюр и зацепила навес, есть пострадавшие

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге на Чехова из-за аварии пострадали два человека: 19-летний водитель и пешеход - 36-летняя женщина. Их с травмами увезли в больницу. Об этом сегодня, 8 мая, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел вчера вечером, около 21.40. По предварительным данным, молодой человек за рулем «ВАЗ-21103» не справился с управлением. В итоге его машина врезалась в бордюрный камень, зацепила дорожный знак и опору навеса около кафе. Опора не выдержала удара и рухнула на женщину, которая проходила мимо.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Ранее смертельный случай на дороге зарегистрировали в Аксае. Там водитель Hyundai i20 сбил 64-летнюю женщину, после чего иномарка слетела с дороги и врезалась в деревья.