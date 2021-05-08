Ростовчане в сквере имени Фрунзе почтили память героев Великой Отечественной войны

Жители донской столицы отдали дань памяти погибшим защитникам Родины Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 8 мая, в ростовском сквере имени Фрунзе возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам». Так жители донской столицы отдали дань памяти всем защитникам Родины, погибшим в 1941-1945 годах.

Церемонию посетили также замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин и глава администрации города Алексей Логвиненко. Сити-менеджер сообщил о прошедшей акции на своей странице в Instagram.

- Мы вспоминаем и мысленно благодарим каждого из 27 миллионов погибших в той страшной войне. Спасибо вам за то, что мы сегодня живем в свободной стране и говорим на родном языке. Историю Подвига обязательно сохраним и передадим своим детям, а они - своим. Вечная память и вечная слава, - написал Алексей Логвиненко.

Также цветы сейчас еще несут и к памятнику на Гвардейской площади. Там уже состоялась минута молчания, а также выступил ансамбль казачьей песни «Атаман».