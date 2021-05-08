В Ростове улицу Красноармейскую затопило горячей водой

Водителям непросто проехать по участку из-за пара от горячей воды Фото: соцсети

Сегодня, 8 мая, в Ростове из-за порыва на теплотрассе горячей водой затопило улицу Красноармейскую. Об этом сообщают очевидцы. Кроме того, в соцсетях уже появилось видео с места «паровой бани».

Судя по одному из роликов, кипяток разлился прямо по проезжей части. Также водителям непросто проехать по участку из-за плотного пара, который ухудшает видимость.

Коммунальная авария произошла в районе переулка Газетного. Однако сейчас в районе ЧП никаких пробок нет, это видно по «Яндекс. Карте». При этом известно, что бригада рабочих уже занялась ремонтом.

Ранее городские власти предупредили о плановом отключении горячей воды из-за подготовки к отопительному сезону. Специалисты как раз должны проверить все теплосети. Если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не подходите близко. О таких случаях нужно сразу сообщать диспетчерам в «Ростовские тепловые сети», департамент ЖКХ или по телефону «112».