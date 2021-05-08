В Ростове к стеле на Театральной площади возложили гирлянду Славы

Церемонию посетил губернатор Василий Голубев Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 8 мая, в Ростове на Театральной площади возложили цветы и гирлянду Славы к стеле «Воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков». Состоялась минута молчания, торжественным маршем прошла рота Почетного караула. Церемонию посетил губернатор Василий Голубев.

- Наша задача - защитить и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне во имя мира для будущих поколений. Мужество и стойкость, беззаветная преданность Отчизне, отвага и доблесть поколения победителей - вечный пример потомкам, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также глава региона напомнил, что именно на донской земле прошли самые ожесточенные бои, во многом повлиявшие на ход войны. Речь идет в том числе о Тацинском рейде, операциях «Дон» и «Кольцо», сражениях под Белой Калитвой и городом Миллерово, о прорыве Миус-фронта.

Память погибших защитников Родины сегодня почтили также в сквере имени Фрунзе и на Гвардейской площади донской столицы. Цветы к мемориалам и памятникам сейчас все еще несут и в других городах Дона.