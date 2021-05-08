Подробный отчет о ситуации с ценами губернатор должен получить уже 10 мая Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев поручил отслеживать изменение цен на овощи и фрукты, которые продают на ярмарках и рынках. Глава региона поднял эту тему сегодня, 8 мая, на заседании штаба по решению проблем аксайских предпринимателей. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Поручаю организовать постоянный мониторинг цен на основные виды товаров - овощей и фруктов - и вести его в еженедельном режиме. Важно знать точные колебания цены. Ближайший доклад - 10 мая, - поставил задачу Василий Голубев.

О ситуации с ценами сразу же отчитался замгубернатора Виктор Гончаров. Он сообщил, что по данным Росстата, стоимость социально-значимых товаров не увеличилась. Чиновник уточнил: 29 апреля и 4 мая рост цен произошел из-за майских и пасхальных праздников, но сейчас ситуация снова стабилизировалась.

На совещании также прозвучала информация о том, что с начала работы антикризисных групп консультации уже получили около 4 тысяч пострадавших предпринимателей. До 10 мая аренду за новые места с них брать не будут. При этом уже решены основные вопросы с размещением торговцев в районе старого аэропорта. К этому моменту там реализуют товары более 1 тысячи человек.

Ранее власти донской столицы сообщили, что для предпринимателей из Аксайского района могут предоставить свыше 8 тысяч торговых мест