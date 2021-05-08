В Ростовской области разыскивают 17-летнюю жительницу станицы Кировской

Юная беглянка уже неоднократно пропадала на длительное время, но всегда возвращалась Фото: сайт управления Следкома России по РО

Донские следователи начали розыск 17-летней жительницы станицы Кировской Кагальницкого района. Анастасия Геннадьевна Рыжкина ушла из дома в апреле этого года и все еще не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.

Как выяснили сотрудники Следкома, после исчезновения девушки ее мать и бабушка не сразу обратились за помощью. Дело в том, что юная беглянка уже неоднократно пропадала на длительное время, но всегда возвращалась. Сейчас ее ищут не только следователи и криминалисты, но и полицейские с волонтерами.

Людей, которые видели Анастасию Рыжкину или знают, где она находится, просят позвонить по телефону 8-928-959-57-58 или по номеру «102».