Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 мая 2021 14:38

В Ростовской области разыскивают 17-летнюю жительницу станицы Кировской

Девушка ушла из дома в апреле этого года и все еще не вернулась. Теперь ее ищут следователи
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Юная беглянка уже неоднократно пропадала на длительное время, но всегда возвращалась Фото: сайт управления Следкома России по РО

Юная беглянка уже неоднократно пропадала на длительное время, но всегда возвращалась Фото: сайт управления Следкома России по РО

Донские следователи начали розыск 17-летней жительницы станицы Кировской Кагальницкого района. Анастасия Геннадьевна Рыжкина ушла из дома в апреле этого года и все еще не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.

Как выяснили сотрудники Следкома, после исчезновения девушки ее мать и бабушка не сразу обратились за помощью. Дело в том, что юная беглянка уже неоднократно пропадала на длительное время, но всегда возвращалась. Сейчас ее ищут не только следователи и криминалисты, но и полицейские с волонтерами.

Людей, которые видели Анастасию Рыжкину или знают, где она находится, просят позвонить по телефону 8-928-959-57-58 или по номеру «102».

ЧП