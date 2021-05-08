Ветерана-фронтовика Степана Шамрая поздравил замгубернатора Вадим Артемов

Вадим Артемов поблагодарил ветерана за трудовой и ратный подвиг Фото: сайт правительства Ростовской области

Донского ветерана-фронтовика Великой Отечественной войны Степана Шамрая с наступающим Днем Победы поздравил заместитель губернатора Вадим Артемов. Он поблагодарил пожилого мужчину за трудовой и ратный подвиг, а также пожелал ему крепкого здоровья. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Степан Шамрай – человек-легенда. Его призвали в армию в 19 лет, он прошел всю войну. Был трижды ранен, но все равно возвращался на фронт. За боевые подвиги его удостоили ордена Красной Звезды, а также наградили медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией».

После демобилизации фронтовик вернулся на Родину и стал первым секретарем Семикаракорского райкома КПСС. За достижения в развитии сельского хозяйства он дважды получил орден Трудового Красного Знамени. А в 1971 году Степану Шаамраю присвоили звание Героя Социалистического Труда.

В прошлом году орденом «За заслуги перед Ростовской областью» и юбилейной медалью «75 лет Победы» ветерана наградил губернатор Василий Голубев.

Также накануне знаком отличия «За ратную службу» отметили еще одного ветерана - Ивана Антоненко. Он служил Прибалтике, в войсках госбезопасности. Победу встретил во Львове.