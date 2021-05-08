В Каменске-Шахтинском открыли стелу «Город воинской доблести»

Теперь все пришедшие к памятнику смогут узнать о защите города от немецких захватчиков Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 8 мая, в Ростовской области открыли памятный знак «Каменск-Шахтинский – город воинской доблести». Это гранитная стела, на которой высечена краткая история боев периода Великой Отечественной войны, сообщает сайт правительства региона.

Теперь все пришедшие к мемориалу смогут узнать о защите города от фашистских захватчиков, а также о том, как под Каменском-Шахтинским остановили продвижение танковых армий вермахта на Донбасс и Сталинград.

Во время церемонии открытия к памятному знаку возложили гирлянду Славы и цветы. Состоялась минута молчания, а после этого в небо выпустили 100 белых шаров. Также у стелы юнармейцам передали издание о местных памятниках и воинских захоронениях. Альбом создали ветераны в рамках акции «Дорога памяти».

Почетное звание «Город воинской доблести» губернатор присвоил Каменску-Шахтинскому еще в апреле прошлого года. На этой земле во время обороны и освобождения территории советские подразделения потеряли 31 972 бойца, но при этом был нанесен серьезный урон немецко-фашистским захватчикам. После войны город восстанавливали фронтовики, труженики тыла и простые каменчане.