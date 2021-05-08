Турист из Ростовской области разбился насмерть на перевале в Архызе

6 мая туристы находились в районе урочища реки Большая Лаба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турист из Ростовской области разбился насмерть во время спортивного перехода в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла два дня назад, 6 мая. Предварительно известно, что около 14 часов на перевале «Холодный» мужчина сорвался со снежника и упал на склон. Ему сразу же оказали первую помощь, но вечером того же дня пострадавший умер. О случившемся ближайший погранпост проинформировал руководитель группы.

В Следкоме также выяснили, что путешественники были уже давно знакомы. В этот раз они решили совершить переход 2 категории сложности. Вышли 1 мая из поселка Архыз и направились в поселок Загедан. 6 мая они уже находились в районе урочища реки Большая Лаба. Сейчас следователи еще проводят проверку.