Больше 10 тысяч жителей Дона присоединились к акции «Окна Победы»

Дети, молодежь и старшее поколение украшают стекла рисунками и публикуют свои работы в соцсетях Фото: сайт правительства Ростовской области

Больше 10 тысяч жителей Ростовской области присоединились к участию в акции «Окна Победы», сообщает сайт донского правительства.

Дети, молодежь и старшее поколение украшают стекла наклейками, бумажными декорациями или рисунками на военную тематику, в том числе изображают георгиевские ленты и красные звезды. Потом свои работы они публикуют в соцсетях с хештегом #Окна_Победы161.

Это еще один способ выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, а также почтить память всех защитников Родины. Акция продлится до 9 мая.

Кроме того, до полудня завтрашнего дня еще будут принимать заявки на участие в проекте «Бессмертный полк». В этом году шествие проведут в онлайн-режиме.