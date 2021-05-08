В Ростове открыли мемориал в честь погибших бойцов НКВД

Торжественное открытие памятника состоялось сегодня Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 8 мая, в Ростове открыли мемориал в честь воинов-чекистов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Памятник установили там, где в 1942 году фашистские захватчики расстреливали бойцов 9 дивизии войск НКВД. Речь идет о территории Ростовского зоопарка.

Сначала там пролегал внутренний рубеж оборонительной линии. За три дня - с 22 по 25 июля - в кровопролитных столкновения там погибли свыше 4 тысяч солдат и офицеров. После того, как части Красной армии отступили, гитлеровцы в районе административных зданий зоопарка начли казни раненых чекистов. Именно там сейчас и установили мемориал.

Сегодня же в Каменске-Шахтинском состоялось открытие памятного знака «Город воинской доблести». Это гранитная стела, на которой высечена краткая история обороны города от армий вермахта.