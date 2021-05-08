Уровень воды в Низовом водохранилище опустился практически до нулевой отметки

Чтобы провести все работы, решили понизить уровень воды в водоеме Фото: правительство Ростовской области

В Низовом водохранилище реки Темерник уровень воды опустился практически до нулевой отметки. Однако это плановое понижение, необходимое для проведения геологических изысканий и ремонта поврежденной дамбы, пояснили сегодня, 8 мая, в администрации Ростова.

Ранее тревогу в соцсетях забили жители донской столицы. Люди снова начали сообщать о резком снижении количества воды и даже обмелении.

В конце марта этого года крупное бревно повредило один из трех затворов дамбы, после этого началась утечка, и оголился берег. Открывшаяся суша тогда стала местом притяжения для любителей наживы - ростовчане сачками собирали рыбу, попавшую в западню, некоторые также приходили с металлоискателями. Мародеров смогли остановить только полицейские.