Народный календарь на 9 мая: грохот грома возвещал о начале пахоты

Народный календарь на 9 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 9 мая: наши предки считали, что большая роса и ясный день обещали хороший урожай огурцов. Если же свежий утренний ветер усиливался днем, но постепенно ослабевал к вечеру, это к ясной и устойчивой погоде.

Если же кукушка издавала звуки, больше похожие на кваканье, то в скором времени должен был пойти дождь. Если же она куковала часто и громко, погода, наоборот, должна была быть хорошей. Если у облаков не было видно верхушек, то в ближайшие полчаса должна была начаться сильная гроза.

Если гремел гром, лес покрывался листвой, пел жаворонок и квакали лягушки, то это означало, что пора было начинать сезон пахоты.

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