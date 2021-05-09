В Ростове с Днем Победы поздравили ветерана-фронтовика Григория Никанорова

46 лет трудовой деятельности ветеран посвятил развитию донской столицы Фото: сайт правительства Ростовской области

Донского ветерана и почетного жителя Ростова-на-Дону Григория Никанорова в праздники посетил заместитель губернатора Александр Скрябин. Также фронтовика с Днем Победы по телефону поздравил глава региона, сообщает сайт донского правительства.

Григорий Никаноров ушел на войну добровольцем в 18 лет. Служил автоматчиком. Участвовал в боях на Миус-фронте, Днепре, в Крыму, а также был одним из тех, кто штурмовал Берлин. Именно он оставил надпись на стенах Рейхстага: «Никаноров из Ростова-на-Дону».

Кроме того, ветеран 46 лет трудовой деятельности ветеран посвятил развитию донской столицы. Он внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, и уже 20 лет является председателем клуба «Патриот».

Также Григорий Никаноров - член президиума городской организации ветеранов. Он был удостоен орден Славы III степени, медали «За взятие Берлина», имеет три медали «За отвагу». Ростовчанин вырастил двух дочерей и сейчас воспитывает 4 внуков и 9 правнуков.

Ранее на Дону поздравили ветерана-фронтовика Степана Шамрая. Это человек-легенда. Он прошел всю войну, был трижды ранен. За боевые подвиги его наградили орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу».