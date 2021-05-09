Во дворах донской столицы исполнили песни победного мая

Концерты провели ансамбли ЮВО, а также коллективы «Успех», «Виктория» и «Казачий круг» Фото: сайт администрации Ростова

Для ростовских ветеранов во дворах домов исполнили песни победного мая. Всего творческие коллективы должны обойти более 50 адресов. Пожилым людям такие мини-концерты пришлись по душе, они подпевали под знакомые с юности мелодии и от всего сердца благодарили музыкальных гостей, рассказали в городской администрации.

Атмосферу мая 1945 года уже воссоздали для нескольких ветеранов: Анастасии Монаховой, Раисы Левченко, Василия Гридякина, Андрея Чирец, Александра Коротеева, Николая Смагина, Галины Васильевой, Ларисы Лыковой, Аиды Михайловой.

- Это не только уважение и огромная благодарность победителям. Такие акции нужны, чтобы молодое поколение не забывало о Победе и героизме народа, - подчеркнула начальник управления культуры города Ростова Яна Пилявская.

Всего в регионе, по состоянию на 1 марта 2021 года, проживают 13 708 ветеранов Великой Отечественной войны, 1 570 из них - инвалиды и непосредственные участники боевых действий, 168 - жители блокадного Ленинграда, 11 970 - труженики тыла.