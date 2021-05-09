В Ростовской области открыли виртуальную выставку «Женское лицо Победы»

Все собранные материалы архивисты опубликовали в Интернете Фото: сайт правительства Ростовской области

Донские архивисты подготовили к 9 мая и открыли виртуальную выставку «Женское лицо Победы», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Из опубликованных в сети материалов и фотографий можно узнать о жизни и самоотверженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками медсестер, связисток, партизанок и тружениц тыла.

В годы войны женщины часто выполняли тяжелую мужскую работу. Именно они заменяли на производствах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях своих любимых, мужей и отцов, которые ушли на фронт. Также женщины и юные девушки, отдавая все силы, строили оборонительные сооружения, чтобы защитить родную землю от врагов и приблизить Победу.

В донской столице некоторых женщин-ветеранов уже поздравили личными мини-концертами. Творческие коллективы и ансамбли выступили с песнями победного мая во дворах домов ростовчанок.