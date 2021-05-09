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Общество9 мая 2021 9:50

Центр Ростова перекрыли на время проведения Парада Победы

По ряду улиц нельзя будет проехать до 14 часов
Ангелина СКИБА
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Движение транспорта запретили сразу на нескольких участках дорог

Движение транспорта запретили сразу на нескольких участках дорог

Фото: Михаил ПАТЛИС

Сегодня, 9 мая, на время проведения Парада Победы перекрыли улицы в центре Ростова. Движение машин запретили сразу на нескольких участках дорог до 14 часов.

Так, закрыты для проезда:

- Площадь Театральная

- Проспект Театральный, на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической

- Улица Максима Горького и улица Ченцова, на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни

- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспека Ворошиловский

- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральная

- Улица 20-я Линия на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса

- Проспект Шолохова;

- Улица 20-я Линия и ул. 19-я Линия до улицы Закруткина

Ограничения при прохождении механизированной колонны будут действовать на следующих участках:

Проспект Шолохова, улица 20-я Линия, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.