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Политика9 мая 2021 10:19

В Ростове на Театральной площади начался военный парад

В шествии принимают участие бойцы Южного военного округа, Нацгвардии, МЧС, а также юнармейцы и кадеты
Ангелина СКИБА
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Всего в Параде задействовали более 3 тысяч человек

Всего в Параде задействовали более 3 тысяч человек

В Ростове на Театральной площади в 10 часов начался военный парад, посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В шествии принимают бойцы Южного военного округа, погранвойск, Нацгвардии, МЧС, юнармейцы и кадеты. Всего - более 3 тысяч человек.

После пеших расчетов по центру донской столицы пройдет механизированная колона. Задействуют 70 единиц техники, в том числе легендарный танк Т-34. Также над донской столицей пролетят 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.

На время проведения Парада Победы перекрыли ряд улиц в центре города

Армия и безопасность