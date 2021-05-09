В Ростове на Театральной площади начался военный парад

Всего в Параде задействовали более 3 тысяч человек

В Ростове на Театральной площади в 10 часов начался военный парад, посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В шествии принимают бойцы Южного военного округа, погранвойск, Нацгвардии, МЧС, юнармейцы и кадеты. Всего - более 3 тысяч человек.

После пеших расчетов по центру донской столицы пройдет механизированная колона. Задействуют 70 единиц техники, в том числе легендарный танк Т-34. Также над донской столицей пролетят 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.

На время проведения Парада Победы перекрыли ряд улиц в центре города