В Ростовской области подтвердили еще 207 случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 10 064 анализа Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 9 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 207 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 89 908. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 77 случаев, далее идут Батайск и Шахты, где выявили по 9 положительных тестов. Третьими в списке оказались Каменск-Шахтинский, Зерноградский и Семикаракорский районы, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Белокалитвинском, Веселовском, Зимовниковском, Мартыновском, Морозовском, Мясниковском, Октябрьском и Усть-Донецком районах.

Среди новых поступивших 34,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% - от 46 до 65 лет, 18,8% - от 66 до 79 лет, 9,2% - старше 80 лет, 4,3% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 577 пациентов, из которых 153 человека находятся на неинвазивной ИВЛ, 21 - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки умерли еще 6 человек с COVID-19. Это 5 женщин и мужчина. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 127 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 064 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 139,03. Прививки уже сделали 333 350 человек, за сутки - 2 027.