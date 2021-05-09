За сутки в Ростовской области умерли 6 пациентов с коронавирусом

Сейчас в стационарах лечат 1 577 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 9 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 6 человек с COVID-19. Это 5 женщин и мужчина. У всех были хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 127 человек. Сейчас в стационарах лечат 1 577 пациентов, из которых 153 находятся на неинвазивной ИВЛ, 21 - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

За прошедшие 24 часа лаборатории проверили 10 064 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 139,03. Прививки уже сделали 333 350 человек, за сутки - 2 027.