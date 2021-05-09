Арт-проект «Улицы героев» стартовал в Ростове-на-Дону

Арт-проект "Улицы героев" стартовал в Ростове. Фото: пресс-служба городской администрации

Вся страна отмечает сегодня 76-ую годовщину Великой Победы над фашистской Германией.

В честь Дня Победы в донской столице прошел парад и авиационное шоу. По традиции, во дворах домов, в которых живут ветераны, прошли выездные концерты.

А также 9 мая стартовал проект «Улицы героев».

Рядом со стендами проходит выставка оружия. Фото: пресс-служба городской администрации

Его автором стала художница Екатерина Ярмова. В рамках данного проекта изготовили пять стендов с фотографиями кадров военной хроники и с портретами тех, кто сражался за Родину, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Стенды повесили на городских здания. А рядом организаторы проекта развернули выставку советского оружия.

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