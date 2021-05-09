Донские казаки приняли участие в Параде Победы на Красной площади

Донские казаки приняли участие в парада на Красной площади. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
9 Мая – главный праздник для нашей страны. Сегодня в крупных городах России прошли торжественные парады. А самый большой и масштабный парад состоялся по традиции в Москве. В нем приняли участие и казаки из Ростовской области.
Парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского под прошел торжественным маршем по Красной площади в форменной одежде, максимально приближенной к той, в которой их предки-победители шагали по брусчатке в победном 1945-м. В карманах мундиров казаков лежали фотографии родных и близких, воевавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны и поднимавших нашу страну из послевоенной разрухи.
- Вместе с донскими казаками на параде Победы российское казачество представляли и казаки Кубанского казачьего войска, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что парад прошел и в донской столице на Театральной площади. О том, как парад проходил в Ростове, читайте здесь.
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