Донские казаки приняли участие в Параде Победы на Красной площади

Донские казаки приняли участие в парада на Красной площади. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

9 Мая – главный праздник для нашей страны. Сегодня в крупных городах России прошли торжественные парады. А самый большой и масштабный парад состоялся по традиции в Москве. В нем приняли участие и казаки из Ростовской области.

Парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского под прошел торжественным маршем по Красной площади в форменной одежде, максимально приближенной к той, в которой их предки-победители шагали по брусчатке в победном 1945-м. В карманах мундиров казаков лежали фотографии родных и близких, воевавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны и поднимавших нашу страну из послевоенной разрухи.

- Вместе с донскими казаками на параде Победы российское казачество представляли и казаки Кубанского казачьего войска, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что парад прошел и в донской столице на Театральной площади. О том, как парад проходил в Ростове, читайте здесь.

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