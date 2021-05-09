Бессмертный полк в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: где и когда посмотреть акцию

В этом году акция снова пройдет в онлайн-режиме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бессмертный полк в Ростове-на-Дону 9 мая 2021 пройдет в онлайн-режиме. «КП» рассказывает, как и когда можно увидеть трансляцию акции.

Трансляция начнется на официальном сайте акции «Банк Памяти». Кроме того, акцию можно посмотреть в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Портреты героев ВОВ начнут показывать в 15.00.

Напомним, в этом году акция снова пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Любой желающий мог отправить организаторам данные о родственниках, воевавших в Великую Отечественную.

— Мы не можем пройти с портретами своих героев, но мы можем рассказать о наших победителях всей стране! — комментировал замгубернатора Артем Хохлов.

В этом году подготовка онлайн-шествия не обошлась без инцидентов. Так, неизвестные пытались отправить на акцию нацистов. Как рассказывал руководитель ростовского отделения Андрей Кудряков, они подписали фотографии советских солдат именами фашистов.

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