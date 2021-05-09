«Веснушек расцелую ряд»: жена футболиста Дмитрия Тарасова показала свою маму

Анастасия Костенко вместе с мамай. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграме"

9 Мая, когда вся страна отмечает День Победы, у донской модели и супруги знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова, - двойной праздник.

Дело в том, что именно 9 Мая родилась мама Анастасии Костенко. Девушка рассказала об этом в своем аккаунте в «Инстаграме». Также Анастасия Костенко выложила фотографию с мамой. На ней модель крепко обнимает самого близкого человека.

Под этим снимком Анастасия опубликовала трогательное стихотворение.

- «Спасибо деду за Победу! В стране сегодня говорят. А я к мамулечке приеду, веснушек расцелую ряд», - такие строки модель опубликовала в своем блоге в социальной сети.

Подписчики Анастасии отметили, что девушка и мама очень похожи.

- Обе – красавицы! – написал один из фолловеров.

- Невероятные, - поддержал другой подписчик.

- Счастья обеим! – высказался третий.

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