В Ростове начал свой маршрут праздничный трамвай

На открытой платформе выступает ансамбль "Легенда". Фото:пресс-служба городской администрации

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом в Ростове не стали полностью отказываться от массовых уличных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Так, утром на Театральной площади состоялся торжественный парад. Правда, количество зрителей было ограничено. На площадь пустили всего две тысячи человек.

А днем на улицы города выехала праздничная трамвайная платформа. С нее звучат песни военных лет. Артисты в военной форме времен Великой Отечественной войны играют на гармонях и поздравляют всех с победой.

Увидеть трамвай можно до 17.00 вечера. Он будет курсировать по следующему маршруту: Театральный проспект – Станиславского-Буденновский- Горького.

Также утром прошли выездные концерты у домов ветеранов войны. А вот шествие Бессмертного полка пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как и в прошлом году, Бессмертный полк пройдет в режиме онлайн.

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