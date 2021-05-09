В станице Старочеркасской открыли памятный знак

В Старочеркасске открыли памятный знак. Фото: пресс-служба областного правительства

В 76-ю годовщину Великой Победы, в станице Старочеркасской, торжественно открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести». Это почетное звание присвоили станице прошлой весной.

- Станица Старочеркасская была первой столицей донского качества. На протяжении всей истории она знаменита боевыми заслугами казаков в защите, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Знак напоминает о героическом прошлом станичников. Фото: пресс-служба правительства РО

В годы Великой Отечественной войны трое уроженцев станицы Старочеркасской – Михаил Васильевич Ковалев, Петр Евпсифович Татаркин и Виктор Дмитриевич Резанов – стали Героями Советского Союза. Достойно проявили себя в годы войны и другие станичники: 600 старочеркассцев ушли на фронт, многие из них погибли при защите Родины. Станица пережила и фашистскую оккупацию, и кровопролитные бои за освобождение в 1943 году.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице на Театральной площади прошел торжественный парад в честь Дня Победы.

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