В Ростовской области один человек погиб, двое ранены в лобовой аварии

Сотрудники полиции выясняют детали аварии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Новочеркасске, 9 мая произошла серьезная авария. Легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Удар был довольно жесткий. В результате столкновение скончался мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса.

Водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы. В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что по факту аварии начата проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в ДТП в Новочеркасске на месте скончались пятеро подростков. Еще один школьник, который находился в салоне «Хендая», умер в реанимации спустя пять дней после аварии.

Как выяснилось, четыре мальчика и две девочки отмечали День рождения. Именинник решил прокатить товарищей на отцовской машине. В какой-то момент мальчик не справился с управлением и врезался в дерево. На церемонии прощания с ребятами пришел почти весь город.

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