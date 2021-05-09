Воздушный парад в Ростове стал вторым по масштабам после московского

В Ростове-на-Дону прошел воздушный парад. Фото:пресс-служба правительства РО

9 мая в донской столице на Театральной площади состоялся торжественный парад, в рамках которого в небе над Ростовом пролетели военные самолеты и вертолеты.

Экипажи 45 современных самолетов и вертолетов выполнили демонстрационный пролет авиации. В парадный строй включили самолеты военно-транспортной авиации ВКС России – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты армейской авиации ЮВО – Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52. Отметим, что один из самолетов оказался секретным, борт может использоваться в случае ядерной войны.

Но перед авиационным парадом на площадь вышли юные музыканты – учащиеся кадетского корпуса. Вслед за ними перед зрителями прошли пешие войска.

- Всего в парадном строю прошли более 3 тыс. человек, в том числе 2220 военнослужащих ЮВО, - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Затем по Театральной площади проехала военная техника.

В составе механизированной колонны было около 70 единиц боевых машин. Во главе автоколонны находились легендарные участники сражений Великой Отечественной войны танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша».

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