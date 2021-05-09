Памятный знак «Город воинской доблести» появился в Морозовске

9 мая в Морозовске Ростовской области прошло торжественное открытие памятного знака «Морозовск - город воинской доблести».

Это почетное звание было присвоено городу 25 апреля прошлого года.

Памятный знак в Морозовске исполнен в виде гранитной стелы, извещающей о славных победах в годы Великой Отечественной войны, в память о тех, кто отдал свои жизни за Родину, о честно выполненном морозовчанами воинском долге.

Стеллу установили возле Морозовского краеведческого музея и городского парка.

На плитах стелы увековечена краткая история боевых действий в Морозовске и его окрестностях в годы Великой Отечественной войны. Самые ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками велись в Морозовском районе с начала до середины июля 1942 года, а также с середины декабря 1942 года до середины января 1943 года. Освобождение Морозовского района неразрывно связано со Сталинградской битвой. В боях за освобождение района солдатам активно помогали местные жители.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в 76-ю годовщину Великой Победы, в станице Старочеркасской, торжественно открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести». Это почетное звание присвоили станице прошлой весной.

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