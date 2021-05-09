Небо над Ростовом-на-Дону озарил праздничный салют

В донской столице прогремел праздничный салют. Фото: пресс-служба ЮВО

Вся страна сегодня отмечала 76-ую годовщину Великой Победы. В Ростове-на-Дону празднования завершились традиционным салютом. В 22.00 по московскому времени небо над городом озарилось разноцветными огнями.

Расчеты орудий выполнили выстрелы из 122-мм гаубиц Д-30 и знаменитых 76-мм дивизионных пушек времен Великой Отечественной войны ЗИС-3, а также пустили фейерверочные заряды из двух салютных пусковых установок , сообщили в пресс-службе ЮВО.

Накануне праздника военные на полигоне Кузьминском провели тренировку, на которой отработали весь процесс запуска салюта.

Также сегодня артиллеристы ЮВО произвели салюты в 10 городах России: Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе и Керчи, Симферополе и Новочеркасске. Всего к праздничным салютам привлечено более 800 артиллеристов ЮВО.

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