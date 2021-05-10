Народный календарь на 10 мая: крик совы возвещал о предстоящем похолодании

Народный календарь на 10 мая Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 10 мая: наши предки считали, что ясный восход солнца в этот день обещал ветреное лето. Если береза раньше ольхи, клена и тополя распускает листья, то лето будет солнечное и сухое, а если наоборот, то мокрое и холодное. Если же по небу быстро плыли облака, то это значило, что стоит ожидать долгого ненастья.

Если вы услышите крик совы, то это значит, что скоро похолодает. Если во время цветения садов стояли холода, то такая же погода будет и в период жатвы. Если в полдень появится высокая радуга – дождя днем не будет, а если низкая – быть ливню.

Если утром трава была сухой, то к ночи ожидался дождь. Если в этот день пройдет дождь, то будет хороший урожай ржи. Если лист березы полностью развернулся, то наступало время сжать картофель. Если вечером появляется туман, то это означало, что ненастье скоро закончится. Если утром ясно, а в полдень кучевые облака появляются, но вечером исчезают – будут заморозки.

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