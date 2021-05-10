«Что же в твоей жизни пошло не так?»: ростовский водитель потребовал от женщины заплатить за коляску

В Ростове-на-Дону в салоне городского автобуса произошел конфликт между водителем и пассажиркой

В Ростове-на-Дону, в салоне городского автобуса, следовавшего по маршруту № 98, случился неприятный инцидент.

Как рассказала в социальных сетях пассажирка, она зашла в транспорт с маленьким ребенком, который находился в прогулочной коляске.

- Ко мне из кабины в салон вышел водитель и начал требовать оплатить коляску как багаж. Люди все были в шоке и встали на мою поддержку. Водитель же с трудом угомонился , после чего мчался без остановок . А мою просьбу остановить на нужной остановке проигнорировал. Пронесся еще две остановки и только тогда резко затормозил, - пожаловалась женщина.

В конце этого поста автор задалась вопросом: «Водитель, что же в твоей жизни пошло не так, что ты сорвался на девушку с ребенком?».

Подписчики паблика в комментариях поддержали молодую маму, отметив, что водитель повел себя не корректно. По мнению пользователей, водитель не разбогател бы из-за 25 рублей, а вот нервы и себе, и пассажирам он сильно испортил.

Отметим, что по закону оказался прав все же водитель. Как рассказали в департаменте городского транспорта Ростова-на-Дону, если коляска занимает одно пассажироместо, то необходимо будет заплатить за нее.

АЛЛО:

По всем вопросам, касающимся работы городского транспорта, звоните по телефону горячей линии: 8 (800) 222-76-76 (звонок бесплатный)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: что известно о пострадавших

Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: людей доставили в ближайшие больницы (подробнее)