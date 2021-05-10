Модель «Плейбоя» опубликовала жаркое фото из Майями

Лиза Кей под жарким солнцем Майями. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграме"

Жительница донской столицы, переехавшая в Америку, сейчас ведет свой блог, в котором рассказывает о стане и работе моделью. Свою карьеру Лиза Кей начала со съемок в журнале «Плейбой». Сейчас девушка – известная модель и лицо многих рекламных компаний.

На днях Лиза опубликовала в своем микроблоге в «Инстаграм» жаркую фотографию. Снимок сделан в Майями . На нем - девушка в белом купальнике на фоне зелени. А вдалеке, на линии горизонта, виден океан.

- Афродита или Амазонка? – задала Лиза своим подписчикам вопрос.

Пост собрал почти три тысячи лайков и сотню комментариев.

- Богиня, - написал один из фолловеров.

- Огонь, - поделился мнением другой.

- Ты прекрасна, - написал третий.

Кстати, именно в США девушка обрела свою любовь. Она вышла замуж за украинца, который также переехал в Америку, мечтая о лучшей жизни.

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