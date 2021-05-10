Жительница Ростовской области помогла незнакомцу оставить ее без денег

Доверчивая женщина сама помогла мошеннику списать со счета накопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зерноградском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета. Местная жительница рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомей. Он представился сотрудником одного из банков и сообщил заявительнице, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции.

Чтобы их остановить, потерпевшую попросили продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. Когда женщина выполнила все требования, с ее карты списались все деньги– более 110 тысяч рублей.

Тогда дончанка поняла, что стала жертвой мошенника.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Если его найдут, то он может сесть в тюрьму на восемь лет.

В донском главке в очередной раз просят жителей Ростова и области быть осторожными и никому по телефону не сообщать свои личные данные.

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А затем подчищать банковские счета соискателей (подробнее)